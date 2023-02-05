Матч в Бразилии прерывали из-за жары. Фанатку пришлось выносить с трибуны пожарному. Фото

Неприятные инциденты произошли во время матча чемпионата Бразилии между «Ипатингой» и «Атлетико Минейро». Из-за высокой температуры трём болельщикам на трибунах стало плохо. Об этом сообщает Globo.

По сведениям источника, в первом тайме врачам пришлось спасать 56-летнего мужчину. Болельщика пытались доставить в больницу, но он отказался. В перерыве тайма пожарный вынес с трибуны 21-летнюю фанатку, получившую тепловую болезнь, а также приступ астмы. Ей подключили кислородную маску и доставили в больницу. Ещё одну 20-летнюю болельщицу отпустили после осмотра врачей на стадионе.

В соцсетях болельщики пожаловались, что на стадионе в Ипатинге была проблема с покупкой питья, а также рассказали о погоде. Температура достигала отметки в 28°C и не опускалась даже с приходом ночи.

Вратарь «Кадиса» несётся с дефибриллятором к трибуне в матче с «Барселоной». Видеоролик:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.