Marca: «Реал» отказывается платить «Шахтёру» € 9 млн за Тобиаса. Клуб хочет сбить цену

Мадридский «Реал» не намерен активировать опцию выкупа бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, выступающего за команду на правах аренды из «Шахтёра». Об этом сообщает Marca. По сведениям источника, испанский клуб не готов платить за игрока € 9 млн и хочет добиться снижения стоимости трансфера.

Ранее сообщалось, что «Шахтёр» уведомил испанский клуб о возможном прекращении аренды Тобиаса. «Горняки» готовы прекратить её, если «Реалу» не нужен Тобиас. У «сливочных» есть опция выкупа, которую команда по-прежнему не активировала. В 23 матчах нынешнего сезона Тобиас отдал пять результативных передач. Он выступает за молодёжную команду «Реала» и даже приглашался в первую команду, однако за неё по-прежнему не дебютировал.



В «Шахтёр» Тобиас перешёл в январе 2022 года из «Интернасьонала». Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года.

Голы Асенсио и Винисиуса принесли «Реалу» победу над «Валенсией». Видеоролик:

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