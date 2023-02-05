Сын Цымбаларя: ветераны «Спартака» поддержали идею проведения ретроматча с «Реалом»

Олег Цымбаларь, сын бывшего футболиста московского «Спартака» Ильи Цымбаларя, рассказал о предполагаемых составах на ретроматч в честь отца.



«Максимально приближенные к матчу 1998 года составы. У «Реала» это Роберто Карлос, Рауль, Зеедорф, Редондо, Миятович, Инглер, Йерро и другие легенды. Сами футболисты не против, думаю, они понимают, что спорт вне политики, а сейчас есть возможность почтить память знаменитого футболиста Ильи Цымбаларя.



Спартаковцы спросили, когда будет матч. Они проявили большой энтузиазм. Разговаривал с Егором Титовым, Димой Аленичевым — они ответили, что идея очень крутая. Сказали, что готовы оказать любую помощь. Я только могу представить, какие эмоции они пережили в 1998 году, и сейчас у них есть возможность вновь окунуться в ту атмосферу. У «Спартака» предварительно готов сыграть весь звёздный состав. И чем быстрее наступит ясность по матчу, тем проще будет собрать футболистов», — приводит слова Олега Цымбаларя «Матч ТВ».



Ранее стало известно, что ретроматч московского «Спартака» и мадридского «Реала» может пройти летом 2023 года на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Илья Цымбаларь играл за «Спартак» с 1993 по 1999 год. Прославленного футболиста не стало 28 декабря 2013 года, ему было 44 года.

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