Директор ПСВ: мы не хотели продавать Мадуэке, но «Челси» раз за разом повышал предложение

Директор ПСВ Марсель Брандс рассказал, что клуб в зимнее трансферное окно не собирался расставаться с нападающим Нони Мадуэке. Футболист перешёл в «Челси».

«Мы не хотели продавать Мадуэке в январе. Но в какой-то момент начали поступать предложения от «Челси». Сначала € 25 млн, потом 28, 32, 35, а потом сумма приблизилась к € 40 млн. Нони очень хотел вернуться в Англию, и мы согласились», — приводит слова Брандса журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Мадуэке является воспитанником «Тоттенхэма», откуда в 2018-м перебрался в Нидерланды. За «шпор» он провёл 45 матчей, в которых забил 10 голов. В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 20-летний игрок провёл четыре матча, записав на своей счёт один мяч.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик: