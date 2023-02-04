Чуквунонсо Мадуэке высказался о дебюте за «Челси»

Нападающий «Челси» Чуквунонсо Мадуэке прокомментировал первый матч в составе синих. «Челси» сыграл вничью с «Фулхэмом» (0:0) в матче 22-го тура английской Премьер-лиги. Мадуэке заменил Михаила Мудрика в перерыве встречи.

«У меня было две недели тренировок, я просто знакомился с ребятами, с клубом. Это было хорошее время. И слава богу, что я дебютировал в этой игре, но я расстроен, что мы не добились победы. Любой молодой парень хочет играть в Премьер-лиге и в одном из крупнейших клубов мира — это воплощённая мечта. Я благодарен.



«Фулхэм» — очень организованная команда, физически сильная. У нас много новых игроков, уверен, что со временем мы узнаем игру друг друга лучше. Но «Фулхэм» — хорошая команда, надо отдать им должное, они здорово сыграли в обороне и многого не позволили.



Очевидно, мы разочарованы. Мы не выиграли матч, а именно это мы и собирались сделать. Но в игре были и положительные моменты, так что мы просто будем усердно работать, готовясь ко встрече с «Вест Хэмом» на следующей неделе. Думаю, что мы контролировали игру, владея мячом, и просто не смогли забить решающий гол», — приводит слова Мадуэке официальный сайт «Челси».