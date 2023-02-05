В «ПСЖ» не видят причин для критики Неймара

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос похвалил нападающего команды Неймара.

«Правда в том, что с тех пор, как я пришёл в «ПСЖ», мне не за что критиковать Неймара. Он всегда вовремя приходит на тренировки, всегда с хорошим настроением. Этот Неймар — невероятный», — приводит слова Кампоса Telefoot.

Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться самым дорогим в истории футбола. В нынешнем сезоне бразильский нападающий в 25 матчах забил 17 голов и отдал 15 результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года. Сегодня, 5 февраля, Неймару исполнился 31 год.

Месси, Мбаппе и Неймар издеваются над Хакими на тренировке «ПСЖ». Видеоролик: