Густаво Мантуан: Роберт Ренан ждёт момента, когда присоединится к «Зениту»

Бразильский защитник «Зенита» Густаво Мантуан сообщил, что поддерживает связь с новичком клуба защитником Робертом Ренаном, который на данный момент находится в составе сборной Бразилии на молодёжном чемпионате мира.



«Мы поддерживаем связь и периодически обмениваемся сообщениями. Он очень воодушевлен и ждёт момента, когда присоединится к «Зениту». Но пока полностью сосредоточен на игре за сборную. Бразилия хорошо идёт, есть все шансы завоевать титул. Это очень важно для нашей страны. Если говорить о клубе, то да, мы с ним на связи, он ждёт момента, когда присоединится к нам», — приводит слова Мантуана пресс-служба «Зенита».

До «Зенита» 19-летний Ренан выступал лишь за «Коринтианс». В 13 матчах за бразильскую команду защитник отдал одну результативную передачу и заработал две жёлтые карточки. Ренан играет на позиции центрального защитника.