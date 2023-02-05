Шансы «Арсенала» на победу в АПЛ после поражения от «Эвертона» упали на 12%

Вчера, 4 февраля, на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле прошёл матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором местный «Эвертон» играл с лондонским «Арсеналом». Домашняя команда одержала победу со счётом 1:0, а шансы гостей на победу в лиге снизились с 53,59% до 41,15%, по данным анализа Squawka.

«Арсенал» в матче с «Эвертоном» потерпел второе поражение в чемпионате Англии за сезон. До этого матча единственное поражение в сезоне команда Микеля Артеты потерпела в сентябре от «Манчестер Юнайтед» (1:2). «Арсенал» продолжает занимать первую строчку в таблице Премьер-лиги. Отрыв от «Манчестер Сити» – пять очков. Сегодня, 5 февраля, «горожане» сыграют на выезде против «Тоттенхэма».

Игроки «Арсенала» раскрасили Лондон в красный. Видеоролик: