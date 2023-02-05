«Наполи» в Серии А набирает 2,7 очка за матч — лучший показатель в топ-5 чемпионатов

«Наполи», который в матче 21-го тура итальянской Серии А разгромил «Специю» со счётом 3:0, в среднем набирает 2,7 очка за игру в текущем сезоне – это лучший показатель среди всех клубов пяти ведущих европейских первенств, сообщает статистический портал Opta.



Если подопечные Лучано Спаллетти сохранят этот показатель на таком же уровне к концу сезона, она наберут более 100 баллов по итогам 38 матчей. Только «Ювентусу» под руководством Антонио Конте удавалось набрать больше сотни очков за сезон в итальянском чемпионате – в сезоне 2013/2014 чёрно-белые завершили сезон с показателем 102 очка.



В активе «Наполи» 56 очков, они опережают вторую команду Серии А, «Интер», на 16. Чёрно-синим сегодня, 5 февраля, предстоит сыграть в дерби с «Миланом» (22:45 мск).

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