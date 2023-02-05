Головин отреагировал на информацию об интересе со стороны дортмундской «Боруссии»
Поделиться
Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию об интересе со стороны дортмундской «Боруссии».
«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать всё, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее агент Головина подтвердил, что в услугах россиянина заинтересована «Боруссия». Сам полузащитник не против переезда в Германию.
В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. «Монако» находится в таблице французской лиги на четвёртом месте, набрав 41 очко в 21 игре. «ПСЖ» лидирует в соревновании (51 очко).
Комментарии
- 5 февраля 2023
-
18:16
-
18:12
-
17:59
-
17:57
-
17:51
-
17:50
-
17:39
-
17:23
-
17:15
-
17:15
-
16:54
-
16:48
-
16:32
-
16:32
-
16:24
-
16:17
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:48
-
15:30
-
15:25
-
15:17
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:57
-
14:50
-
14:47
-
14:31
-
14:20
-
14:08
Партнерский контент