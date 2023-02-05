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Головин отреагировал на информацию об интересе со стороны дортмундской «Боруссии»

Головин отреагировал на информацию об интересе со стороны дортмундской «Боруссии»
Александр Головин
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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал информацию об интересе со стороны дортмундской «Боруссии».

«Интерес «Боруссии»? Я игрок «Монако», и нужно сделать всё, чтобы мы как можно лучше сыграли вторую половину сезона», — передаёт слова Головина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее агент Головина подтвердил, что в услугах россиянина заинтересована «Боруссия». Сам полузащитник не против переезда в Германию.

В нынешнем сезоне Александр Головин принял участие в 20 матчах чемпионата Франции в составе «Монако», отметившись четырьмя голами и пятью результативными передачами. «Монако» находится в таблице французской лиги на четвёртом месте, набрав 41 очко в 21 игре. «ПСЖ» лидирует в соревновании (51 очко).

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