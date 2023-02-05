Головин поднялся на шестую строчку в списке лучших ассистентов Лиги 1

Российский легионер «Монако» Александр Головин, который в матче 22-го тура Лиги 1 с «Клермоном» отдал результативную передачу на швейцарского форварда Брила Эмболо и помог своей команде одержать победу со счётом 2:0, записал на свой счёт уже шестой голевой пас в текущем сезоне. Россиянин улучшил свои позиции в рейтинге лучших ассистентов лиги и делит с несколькими игроками шестую строчку.
В последних 10 матчах Лиги 1 Александр Головин сумел семь раз совершить результативные действия – трижды поразил ворота соперника, а ещё четыре раза ассистировал партнёрам.
Победа позволила монегаскам закрепиться на четвёртой позиции в турнирной таблице Лиги 1 – теперь на их счету 44 очка. Лидирует в чемпионате «Пари Сен-Жермен» (54).
Гол Головина не спас «Монако» от поражения «Саутгемптону»
- 5 февраля 2023
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