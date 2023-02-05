«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч АПЛ

В матче 22-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити». Команды будут играть на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Энди Мэдли. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Тоттенхэм»: Льорис, Дэвис, Дайер, Ромеро, Перишич, Бентанкур, Хёйбьерг, Эмерсон, Сон, Кейн, Кулушевски.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Аканджи, Аке, Льюис, Родриго Эрнандес, Силва, Марез, Грилиш, Холанд, Альварес.
В первом круге текущего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» выиграл у «Тоттенхэма» со счётом 4:2. Лондонцы выигрывали по ходу встречи со счётом 2:0 благодаря голам Деяна Кулушевски и Эмерсона. В составе «горожан» отличились Хулиан Альварес, Эрлинг Холанд и дважды Рияд Марез.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ сезона-2022/2023, набрав 45 очков после 20 матчей. «Тоттенхэм» находится на пятой строчке, заработав 36 баллов после 21 игры. Лидирует «Арсенал» (50).
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