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«Лорьян» и «Анже» не открыли счёт в матче Лиги 1. «Осер» и «Реймс» также не забили голов

«Лорьян» и «Анже» не открыли счёт в матче Лиги 1. «Осер» и «Реймс» также не забили голов
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Завершился матч 22-го тура французской Лиги 1, в котором «Лорьян» принимал «Анже». Команды играли на стадионе «Ив Алленма – Ле Мустуар». Финальный свисток главного арбитра Вилли Делажо зафиксировал безголевую ничью.

Франция - Лига 1. 22-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
0 : 0
Анже
Анже

В другом матче игрового дня «Осер» принимал «Реймс» на стадионе «Аббе-Дешам». Несмотря на преимущество гостей по владению мячом, а также на их превосходство по ударам в створ ворот соперника, «Реймс» так и не сумел забить гол. Хозяева также ушли с поля без забитых мячей — ещё одна нулевая ничья.

Франция - Лига 1. 22-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Осер
Осер
Окончен
0 : 0
Реймс
Реймс

Лидером французского первенства является столичный «Пари Сен-Жермен». Парижане имеют в активе 54 очка и опережают ближайшего соперника, «Марсель», на восемь очков. Марсельцы попробуют сократить отставание сегодня, 5 февраля. Их матч с «Ниццей» стартует в 22:45 мск.

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