Голкипер Кейлор Навас отыграл «на ноль» в своём дебютном матче за «Ноттингем Форест»

Сегодня, 5 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» обыграл «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0. Для голкипера «лесников» Кейлора Наваса это был дебютный матч за свою команду, в котором он сумел сохранить свои ворота на замке.

Права на костариканского голкипера принадлежат французскому «ПСЖ», а за «Ноттингем Форест» он будет выступать до конца текущего сезона на правах аренды. За парижский клуб Навас отыграл всего две встречи в рамках Кубка Франции, в которых пропустил один мяч.

«Ноттингем Форест» занимает 13-е место английского чемпионата, имея в активе 24 очка. В следующем туре команда Стивена Купера сыграет с «Фулхэмом».

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