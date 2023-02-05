Голкипер Кейлор Навас отыграл «на ноль» в своём дебютном матче за «Ноттингем Форест»
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Сегодня, 5 февраля, состоялся матч 22-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ноттингем Форест» обыграл «Лидс Юнайтед» со счётом 1:0. Для голкипера «лесников» Кейлора Наваса это был дебютный матч за свою команду, в котором он сумел сохранить свои ворота на замке.
Права на костариканского голкипера принадлежат французскому «ПСЖ», а за «Ноттингем Форест» он будет выступать до конца текущего сезона на правах аренды. За парижский клуб Навас отыграл всего две встречи в рамках Кубка Франции, в которых пропустил один мяч.
«Ноттингем Форест» занимает 13-е место английского чемпионата, имея в активе 24 очка. В следующем туре команда Стивена Купера сыграет с «Фулхэмом».
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