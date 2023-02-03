Андре Айю прокомментировал переход в «Ноттингем Форест»

Нападающий «Ноттингем Форест» Андре Айю высказался о переходе в английский клуб. Будучи свободным агентом он подписал контракт с «лесниками» до конца сезона.
«Это прекрасное чувство — подписать контракт с «Ноттингем Форест». Знаю, насколько велик клуб, как много он значит для города и фанатов. Всегда было трудно играть с «Форестом» и на «Сити Граунд». Люблю этот стадион.
Стив Купер — тот, кто знает меня очень хорошо и понимает, как работать со мной как на поле, так и за его пределами. У нас крепкие отношения, он особенный тренер, особенный человек, и тот, на кого я действительно равняюсь.
Знаю, что я могу принести в команду, готов отдать все свои силы, чтобы мы смогли остаться в Премьер-лиге», — приводит слова Айю официальный сайт «Ноттингем Форест».
Видео: 10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023
- 3 февраля 2023
-
12:58
-
12:50
-
12:47
-
12:37
-
12:37
-
12:30
-
12:30
-
12:20
-
12:12
-
12:10
-
12:07
-
11:50
-
11:50
-
11:41
-
11:36
-
11:26
-
11:14
-
11:09
-
11:01
-
11:00
-
11:00
-
10:49
-
10:35
-
10:32
-
10:31
-
10:18
-
10:16
-
10:15
-
10:04
-
10:00
-
09:56
-
09:55
-
09:40
-
09:32
-
09:24