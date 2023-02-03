Андре Айю прокомментировал переход в «Ноттингем Форест»

Нападающий «Ноттингем Форест» Андре Айю высказался о переходе в английский клуб. Будучи свободным агентом он подписал контракт с «лесниками» до конца сезона.

«Это прекрасное чувство — подписать контракт с «Ноттингем Форест». Знаю, насколько велик клуб, как много он значит для города и фанатов. Всегда было трудно играть с «Форестом» и на «Сити Граунд». Люблю этот стадион.



Стив Купер — тот, кто знает меня очень хорошо и понимает, как работать со мной как на поле, так и за его пределами. У нас крепкие отношения, он особенный тренер, особенный человек, и тот, на кого я действительно равняюсь.



Знаю, что я могу принести в команду, готов отдать все свои силы, чтобы мы смогли остаться в Премьер-лиге», — приводит слова Айю официальный сайт «Ноттингем Форест».

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