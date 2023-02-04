Аленичев: Дзюба может приносить пользу, если перестанет портить атмосферу в раздевалке

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев высказал мнение, почему российский нападающий Артём Дзюба по-прежнему остаётся без клуба.
«У Артёма несладкий характер. Он может взорвать команду. Ни одному тренеру это не надо. И второе — финансовый вопрос. Требования немного завышены. Хотя мне бы очень хотелось, чтобы Артём поиграл ещё год-два.
В Турции он уже побывал. В Европу — нет. Думаю, что в Азию или Саудовскую Аравию — да. Такие разговоры ходили. Но он может приносить пользу и российским клубам, если снизит финансовые запросы и перестанет портить атмосферу в раздевалке», — приводит слова Аленичева «КП Спорт».
34-летний Дзюба находится в статусе свободного агента с ноября 2022 года, когда расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор». Сообщалось о возможном переходе футболиста в «Пари Нижний Новгород» или московское «Торпедо».
- 4 февраля 2023
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