«Ланс» сыграл вничью с «Брестом» и упустил возможность обойти «Марсель» в таблице Лиги 1
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Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Брест» принимал «Ланс». Команды встречались на стадионе «Франсис-Ле Бле». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Бастьена зафиксировал ничейный результат – 1:1.
Оба гола были забиты во втором тайме: на 54-й минуте Жереми ле Дуарон вывел «Брест» вперёд, а на 83-й Жонатан Гради сравнял счёт.
«Ланс» упустил возможность обойти «Марсель» в таблице и остался на третьей строчке, набрав 46 очков. «Брест» (20) – на 14-й позиции.
Франция - Лига 1. 22-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 19:05 МСК
Брест
Брест
Окончен
1 : 1
Ланс
Ланс
1:0 ле Дуарон – 54' 1:1 Гради – 83'
Лидером французского первенства является столичный «Пари Сен-Жермен». Парижане имеют в активе 54 очка и опережают ближайшего соперника, «Марсель», на восемь очков. Марсельцы попробуют сократить отставание сегодня, 5 февраля. Их матч с «Ниццей» стартует в 22:45 мск.
Комментарии
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