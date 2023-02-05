«Ланс» сыграл вничью с «Брестом» и упустил возможность обойти «Марсель» в таблице Лиги 1

Завершился матч французской Лиги 1, в котором «Брест» принимал «Ланс». Команды встречались на стадионе «Франсис-Ле Бле». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Бастьена зафиксировал ничейный результат – 1:1.



Оба гола были забиты во втором тайме: на 54-й минуте Жереми ле Дуарон вывел «Брест» вперёд, а на 83-й Жонатан Гради сравнял счёт.



«Ланс» упустил возможность обойти «Марсель» в таблице и остался на третьей строчке, набрав 46 очков. «Брест» (20) – на 14-й позиции.

Лидером французского первенства является столичный «Пари Сен-Жермен». Парижане имеют в активе 54 очка и опережают ближайшего соперника, «Марсель», на восемь очков. Марсельцы попробуют сократить отставание сегодня, 5 февраля. Их матч с «Ниццей» стартует в 22:45 мск.