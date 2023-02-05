«Блестящая игра». Купер — о дебюте Кейлора Наваса за «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стивен Купер прокомментировал дебют голкипера Кейлора Наваса в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (1:0). Вратарь выступает за «лесников» в аренде, а права на него принадлежат французскому «ПСЖ».

«Он очень одарён, у него огромный опыт, о чём мы прекрасно знаем. За те несколько дней, что он был в команде, мы видели трудолюбивого, скромного парня, который всегда хочет преуспеть и показать свою ценность. Это то, что выделяет игроков такого уровня.



Он продемонстрировал блестящую игру в обоих таймах, и в конце концов именно отдельные моменты сейва Кейлора и гол Бреннана Джонсона принесли нам сегодня победу», — приводит слова Купера издание talkSPORT.

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