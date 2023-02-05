«Блестящая игра». Купер — о дебюте Кейлора Наваса за «Ноттингем Форест»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стивен Купер прокомментировал дебют голкипера Кейлора Наваса в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Лидсом» (1:0). Вратарь выступает за «лесников» в аренде, а права на него принадлежат французскому «ПСЖ».
«Он очень одарён, у него огромный опыт, о чём мы прекрасно знаем. За те несколько дней, что он был в команде, мы видели трудолюбивого, скромного парня, который всегда хочет преуспеть и показать свою ценность. Это то, что выделяет игроков такого уровня.
Он продемонстрировал блестящую игру в обоих таймах, и в конце концов именно отдельные моменты сейва Кейлора и гол Бреннана Джонсона принесли нам сегодня победу», — приводит слова Купера издание talkSPORT.
Впечатляющее достижение голкипера «Ман Сити» Эдерсона
- 5 февраля 2023
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23
-
21:18
-
21:02
-
21:01
-
21:00
-
20:49
-
20:29
-
20:10
-
20:08
-
19:55
-
19:54
-
19:47
-
19:46
-
19:45