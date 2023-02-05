Кавазашвили: Головину подходит немецкий футбол. «Боруссия» — такой топ-клуб, что ой-ой
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Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Монако» Александра Головина в дортмундскую «Боруссию».
«Думаю, что Головин не будет возражать, если перейдёт из «Монако» в «Боруссию». Для него это будет шаг вперёд для развития в европейском чемпионате. «Боруссия» — это такой топ-клуб, что ой-ой. Если в Испании «Реал», то в Германии — «Боруссия».
Не удивлён интересу «Боруссии» — Головину подходит немецкий футбол. Это видно по стилю игры — за счёт большого физического труда на футбольном поле, жёсткости и самостоятельности в разных позициях. Александр не прогадает, если перейдёт», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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