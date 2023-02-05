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«Фиорентина» дома уступила «Болонье» в матче Серии А

«Фиорентина» дома уступила «Болонье» в матче Серии А
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Завершился матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором «Фиорентина» принимала «Болонью» на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. Победу одержали гости со счётом 2:1.

«Болонья» вышла вперёд на 14-й минуте усилиями Риккардо Орсолини, который реализовал 11-метровый удар. Спустя пять минут «фиалки» восстановили равновесие на табло: Николас Гонсалес ассистировал Риккардо Сапонаре, который поразил ворота гостей. В дебюте второго тайма Стефан Пош забил второй гол «Болоньи», который стал победным.

«Болонья» набрала 29 очков и занимает девятую позицию в турнирной таблице Серии А. «Фиалки» (24) находятся тремя строчками ниже.

В следующем туре «Болонья» примет «Монцу», «Фиорентина» отправится в Турин, где сыграет с «Ювентусом».

Италия - Серия А. 21-й тур
05 февраля 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 2
Болонья
Болонья
0:1 Орсолини – 14'   1:1 Сапонара – 19'   1:2 Пош – 47'
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