«Интер» — «Милан»: составы команд на центральный матч 21-го тура Серии А

Сегодня, 5 февраля, состоится центральный матч 21-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют «Интер» и «Милан». Команды проведут матч на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)». Обслужит игру бригада арбитров во главе с Давиде Массой. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.
Команды огласили стартовые составы.
«Интер»: Онана, Шкриньяр, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Джеко.
«Милан»: Тэтэрушану, Калюлю, Кьер, Габбиа, Калабрия, Мессьяс, Тонали, Крунич, Эрнандес, Жиру, Ориги.
Команды встречались менее месяца назад: в матче за Суперкубок Италии сильнее оказались «нерадзурри», которые поразили ворота принципиального соперника трижды, при этом не пропустив.
Подопечные Симоне Индзаги занимают вторую позицию в турнирной таблице, уступая лидерам из Неаполя (56 очков) 16 баллов. «Милан» (38), который, учитывая игру за Суперкубок, уступил в трёх последних встречах, расположился на пятой позиции, однако в случае победы в сегодняшней игре обойдёт чёрно-синих.
- 5 февраля 2023
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