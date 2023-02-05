Тренер «Оренбурга» Личка: игра с «Крыльями» была качественная, хорошая

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о товарищеском матче с самарскими «Крыльями Советов». Команды 3 февраля сыграли вничью 3:3. «Оренбург» по ходу матча вёл в счёте — 3:0.

«Сыграли 3:3. Соперник вернулся в игру, когда случилось несчастье — рикошет вернул мяч назад к штрафной. Но надо сказать, что игра была качественная, хорошая. Были хорошие выходы от ворот, переходы в атаку. Эта игра мне понравилась. Была первая игра, когда некоторые футболисты провели на поле 90 минут. Было видно, что 75 минут мы держали хороший темп. Потом уже чуть-чуть подустали. Но это не оправдание для нас — это подготовка. В целом игра для меня очень позитивная, хорошая», — сказал Личка в интервью клубной пресс-службе.