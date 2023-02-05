Сунесс: думаю, что Кейн побьёт рекорд Ширера по голам в АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о нападающем «Тоттенхэма» Гарри Кейне, который забил победный мяч в игре с «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром в истории «шпор» (267 мячей во всех турнирах).
«Думаю, статистика будет определять его наследие. Он уже там, наверху, с другими крутыми парнями. Для меня Алан Ширер был лучшим английским нападающим, и я всё ещё думаю, что Гарри побьёт его рекорд в Премьер-лиге (260 голов).
Кейн как-то сказал мне, что около пяти лет назад он больше видел себя игроком типа Гленна Ходдла, атакующего полузащитника, и я подумал, что это странно, учитывая, что он отличный бомбардир.
И теперь можно понять, почему он это сказал, потому что у него потрясающий дар – он отлично видит поле и прекрасно владеет мячом. Он действительно великий футболист», — приводит слова Суннеса BBC.
Конте эмоционально отпраздновал победный гол «Тоттенхэма»
- 6 февраля 2023
-
00:25
-
00:23
-
00:16
- 5 февраля 2023
-
23:47
-
23:45
-
23:35
-
23:28
-
23:25
-
23:23
-
23:20
-
23:15
-
23:00
-
22:59
-
22:51
-
22:48
-
22:43
-
22:37
-
22:30
-
22:28
-
22:27
-
22:26
-
22:23
-
22:11
-
22:05
-
22:03
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:51
-
21:39
-
21:34
-
21:30
-
21:26
-
21:24
-
21:23