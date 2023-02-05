Сунесс: думаю, что Кейн побьёт рекорд Ширера по голам в АПЛ

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о нападающем «Тоттенхэма» Гарри Кейне, который забил победный мяч в игре с «Манчестер Сити» и стал лучшим бомбардиром в истории «шпор» (267 мячей во всех турнирах).

«Думаю, статистика будет определять его наследие. Он уже там, наверху, с другими крутыми парнями. Для меня Алан Ширер был лучшим английским нападающим, и я всё ещё думаю, что Гарри побьёт его рекорд в Премьер-лиге (260 голов).

Кейн как-то сказал мне, что около пяти лет назад он больше видел себя игроком типа Гленна Ходдла, атакующего полузащитника, и я подумал, что это странно, учитывая, что он отличный бомбардир.

И теперь можно понять, почему он это сказал, потому что у него потрясающий дар – он отлично видит поле и прекрасно владеет мячом. Он действительно великий футболист», — приводит слова Суннеса BBC.

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