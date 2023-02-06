Болельщики «Мальорки» оскорбляли Винисиуса после матча с «Реалом»

Болельщики «Мальорки» провоцировали нападающего Винисиуса Жуниора после матча с «Реалом», сообщает Marca.
После выездного матча Ла Лиги вингер мадридского клуба остановился у клубного автобуса, чтобы сфотографироваться с болельщиками и раздать автографы.
В это время часть болельщиков «Мальорки» начала издеваться над игроком, произнося имена Пабло Маффео и Антонио Раильо – защитников, опекавших Винисиуса.
Также фанаты оскорбляли бразильца, называя его «балаболом» и «тупицей».
Вчера, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл на выезде с «Мальоркой». Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Мальорки» — 1:0.
«Барселона» в своём матче обыграла «Севилью» и закрепилась на первом месте турнирной таблицы, увеличив отрыв от «сливочных» до 8 очков.
Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»:
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