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Болельщики «Мальорки» оскорбляли Винисиуса после матча с «Реалом»

Болельщики «Мальорки» оскорбляли Винисиуса после матча с «Реалом»
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Болельщики «Мальорки» провоцировали нападающего Винисиуса Жуниора после матча с «Реалом», сообщает Marca.

После выездного матча Ла Лиги вингер мадридского клуба остановился у клубного автобуса, чтобы сфотографироваться с болельщиками и раздать автографы.

В это время часть болельщиков «Мальорки» начала издеваться над игроком, произнося имена Пабло Маффео и Антонио Раильо – защитников, опекавших Винисиуса.

Также фанаты оскорбляли бразильца, называя его «балаболом» и «тупицей».

Вчера, 5 февраля, состоялся матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» играл на выезде с «Мальоркой». Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу «Мальорки» — 1:0.

«Барселона» в своём матче обыграла «Севилью» и закрепилась на первом месте турнирной таблицы, увеличив отрыв от «сливочных» до 8 очков.

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