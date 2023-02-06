Саттон: Гвардиола производит впечатление сумасшедшего профессора

Бывший нападающий «Челси» и сборной Англии Крис Саттон высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиолы после поражения команды в матче 22-го тура АПЛ с «Тоттенхэм Хотспур» (0:1).
«Отправить Жоао Канселу в аренду в мюнхенскую «Баварию»? Безумие. Отказаться от Кевина Де Брёйне в игре, которую вам нужно выиграть, чтобы сократиться отставание от «Арсенала» на два очка? Безумие. Гвардиола производит впечатление сумасшедшего профессора в своих решениях, которые он принимает, и прямо сейчас они не приносят «Манчестер Сити» особой пользы. На его стороне нет того чувства превосходства, которое мы видели у них в прошлом», — приводит слова Саттона Daily Mail.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023, набрав 45 очков. От лидирующего «Арсенала» команда отстаёт на пять очков.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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