Главный тренер ЦСКА Федотов: где гарантия от Азиатской конфедерации, всё слишком зыбко

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию (АФК).

«Очень сложно это представить. В декабре все выглядело, что мы уже в Азии, но, если ты куда-то вступил, обратной дороги может не быть. Сейчас нас не допускают в УЕФА, с нами отказались играть — а где гарантия от Азиатской конфедерации? Хорошо, решим мы задачу по выходу на чемпионат мира — и снова столкнемся с командами, которые отказываются с нами играть. Всё слишком зыбко.

Сходимся во мнении, что нужно немного потерпеть, встать на паузу. И все-таки делать шаги по нахождению взаимопонимания с УЕФА. Все кругом говорят, что спорт вне политики, но, к сожалению, в действительности всё не так. Всё политика», — приводит слова Федотова Sport24.

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 29 очков.