Главный тренер ЦСКА Федотов поделился мнением о введении карты болельщика в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказал мнение о полноценном введении карты болельщика (Fan ID) в РПЛ.
«Когда мы пришли в ЦСКА, активная часть фанатов еще была на трибунах. Их единение, поддержка — грандиозно. Этого на самом деле не хватает.
Матчи теряют огромную аудиторию. Уже понятно, чего это стоит для футбола. Мы говорим о развитии, об уходе от госфинансирования — а как это делать без болельщиков?», — приводит слова Федотова Sport24.
После 17 туров ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, записав в свой актив 29 очков.
Напомним, 30 декабря 2021 года президентом России Владимиром Путиным был подписан закон о введении паспорта болельщика для посещения спортивных мероприятий. Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.
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