Стрепетов: думаю, Бердыев будет искать исполнителя в атаку — «Сочи» нужен голеадор

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов высказался об игре «Сочи».



«Первое, что бросилось в глаза в игре «Сочи» – это самоотдача, организация игры. Команда стала играть более строго, уже видна определённая модель. Но есть и проблемы, которые отчётливо видно. Например, в центральной зоне. В матче против «Краснодара» очень слабо сыграли Заика и Миладинович. По вратарской позиции Бердыеву надо будет определяться. Уверенно сыграл Дркушич в защите, на уровне играет Терехов, а вот Цаллагов пока по скорости не успевает. Только набирает форму Нобоа – он, конечно, сейчас совершенно не тот, к какому мы привыкли, но через игры он точно наберёт. И, конечно, есть у «Сочи» проблемы в завершающей стадии – те моменты, что команда создала в матче с «Краснодаром», надо было реализовывать. Мелкадзе, Бурмистров имели возможности. Думаю, в нападение Бердыев будет искать исполнителя, такого голеадора, он явно нужен, не в обиду тем ребятам, которые сейчас играют в атаке. Все они по-своему интересные, по-своему индивидуально сильные, но хорошего взаимодействия нет.



Чего жду от встречи сочинцев с «Ростовом»? Я бы пожелал в этом матче обеим командам сыграть ярче в атаке, особенно «Ростову». Сейчас уже очень мало команд начинают атаки через вратаря, стараются быстро доставить мяч на половину поля соперника, делать больше комбинаций. А «Сочи», конечно, необходимо «распечатывать» ворота соперника, пора забивать», – приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».