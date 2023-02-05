«Сочи» — «Ростов». В стиле Курбана Бердыева

6 февраля состоится матч Зимнего кубка РПЛ «Сочи» – «Ростов». Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу ростовчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.26. Успех сочинцев оценивается аналитиками в 2.99. Поставить на ничью предлагают за 3.56.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Зимнего кубка РПЛ «Сочи» — «Ростов» 6 февраля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сочи» – «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч Зимнего кубка РПЛ «Сочи» — «Ростов» (06.02.2023)

В ближайший понедельник, 6 февраля, состоятся два матча Зимнего кубка РПЛ. В первой встрече игрового дня «Сочи» Курбана Бердыева на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби примет «Ростов» Валерия Карпина. Стартовый свисток в матче будет дан в 17:00 мск.

Матч 1-го тура товарищеского турнира с «Краснодаром» показал, что «Сочи» с новым тренером предстоит решить ещё много проблем. Южане уступили минимально, пропустив гол в первом тайме, но по статистике доминировали и за осечку могут винить лишь себя. Они нанесли вдвое больше ударов и по моментам почти не уступали.

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На самом деле вся серьёзность подопечных Бердыева в таком матче доказывается одним эпизодом – в концовке за три минуты две жёлтые карточки получил защитник Артём Мещанинов. В желании бороться в каждом эпизоде сочинцам точно не откажешь. Работа нового тренера чувствуется уже сейчас, хотя это только начало.

Стоит отметить, что пока «Сочи» демонстрирует слабую готовность противостоять сильным соперникам. Конечно, пять голов «Форте» (5:1) и три «Нефтехимику» (3:0) впечатляют, однако поправку на уровень приходится делать. «Локомотиву» забить не удалось (0:2), «Краснодару» тоже (0:1), а это основные конкуренты в чемпионате.

Впрочем, требовать слишком многого от хозяев сейчас не стоит. Тренер постоянно тасует игроков, стараясь оценить возможности каждого, и отходит от привычного стиля игры. На сей раз в соперниках будет удобный «Ростов», не выигрывающий в шести очных матчах подряд, и рассчитывать минимум на гол можно.

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«Ростов» считается фаворитом встречи, но не столь явным. Тем не менее команда Валерия Карпина в отличной форме. Стоит напомнить, что завершили первый круг жёлто-синие на третьей строчке в таблице чемпионата России, лишь на семь очков отстав от лидера — «Зенита».

Ростовчане провели два товарищеских матча с узбекистанским «Бунёдкором» (4:0) и малазийским «Джохором» (2:0). В них фаворит доминировал и разбирался в атаке уверенно. В то же время в 1-м туре Зимнего кубка РПЛ гости уступили «Спартаку» в серии пенальти (0:0).

Провалом игру назвать никак нельзя, пусть красно-белые и превзошли «Ростов» почти по всем показателям активности впереди, но важнее, что оборона сбоев у Карпина пока не даёт. В трёх встречах не пропущено ни одного мяча. При этом и ошибок у своих ворот команда допускала не так много, как привыкла в концовке первого круга.

Интересно, что Карпин не делает столь явный акцент на проверке своих игроков. Скорее, он просто ставит на надёжность рабочей схемы и взаимодействие лидеров. В трёх играх «Ростов» забил шесть голов, отметиться успели почти все звёзды основной ротации – Дмитрий Полоз, Даниил Уткин, Николай Комличенко и Егор Голенков.

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Как показывают зимние сборные, придавать серьёзное значение матчам этих команд с аутсайдерами не стоит. Соперники претендуют на высокие места в РПЛ и сейчас дошли до той стадии подготовки ко второму кругу, когда нужно действовать серьёзнее. «Сочи» в двух матчах подряд не может забить, а «Ростов» до сих пор не пропускал голов в основное время. Поэтому ждём сдержанную игру и рассмотрим тотал меньше 2.5 мяча с коэффициентом 2.03.

Прогноз и ставка на матч Зимнего кубка РПЛ «Сочи» — «Ростов» 6 февраля 2023 года

В товарищеских турнирах обычно команды не ставят на надёжность, стараясь проверить свои возможности во всех компонентах. В матчах с соперниками, уступающими им в классе, и «Сочи», и «Ростов» показывали яркий футбол с большим количеством голов, но теперь они настроены серьёзно. «Ростов» до сих пор демонстрировал хорошую игру в обороне и не пропускал, а сочинцы сейчас не станут ввязываться в голевую перестрелку. В первую очередь нужен результат. Как раз такой футбол и устраивает Курбана Бердыева.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.06.

Экспресс с коэффициентом 12.78.

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