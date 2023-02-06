Футболистка «Зенита» рассказала, что ей нравится в клубе по сравнению с другими командами
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Защитница «Зенита» Вера Симановская назвала главные вещи, которые её привлекают в устройстве клуба из Санкт-Петербурга.
«Профессионализм. Отличие большого клуба в том, что каждый человек, работающий там — профессионал своего дела, от медиа до обслуживающего персонала. Это те люди, которых мы обычно не видим. Про тренерский штаб я вообще молчу: кажется, они вообще не спят. То же самое можно сказать про докторов, массажистов. Я знаю, что могу позвонить в любое время дня и ночи, и эти люди приедут и помогут. Когда ты видишь, как они относятся к работе, нельзя дать себе слабину. Это подкупает в добром смысле этого слова», — сказала Симановская в интервью корреспонденту «Чемпионата» Никите Шилягину.
Полное интервью читайте на «Чемпионате».
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