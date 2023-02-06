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В «Интере» объяснили лишение Шкриньяра капитанской повязки

В «Интере» объяснили лишение Шкриньяра капитанской повязки
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Генеральный директор миланского «Интера» Джузеппе Маротта прокомментировал лишение словацкого защитника нерадзурри Милана Шкриньяра капитанской повязки после его решения не продлевать контракт с миланцами и перейти в летнее трансферное окно во французский «ПСЖ» на правах свободного агента.

«Полосы на футболы имеют определённое значение, а если кто-то не разделяет этого, мы должны сделать соответствующий выбор. Лишение Шкриньяра капитанской повязки не связано с дисциплинарными причинами, он профессионал», — приводит слова Маротты DAZN.

27-летний Шкриньяр мог стать игроком «ПСЖ» в зимнее трансферное окно, однако парижане не смогли договориться с «Интером» по сумме денежной компенсации. Словацкий защитник проведёт остаток сезона в миланском клубе.

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