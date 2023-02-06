В соцсетях Доннаруммы появился пост о «Баварии»

В социальных сетях голкипера «ПСЖ» и сборной Италии Джанлуиджи Доннаруммы появилась неоднозначная публикация. Пост состоит из фотографий «Баварии» с последнего матча и подписи «Три очка в кармане!»

Фото: Скриншот из соцсетей Доннаруммы

Предположительно, соцсети Доннаруммы ведёт тот же PR-агент, который сотрудничает и с одним из игроков «Баварии». PR-агент мог перепутать аккаунты своих футбольных клиентов — так поздравительный пост мюнхенцев и появился в «твиттере» вратаря «ПСЖ».

Стоит отметить, что через некоторое время после публикации пост был удалён, что подтверждает теорию об ошибке PR-агента.

Напомним, Доннарумма является воспитанником «Милана», в структуре которого он пребывал с 2013 по 2021 год. Действующее соглашение голкипера с «ПСЖ» рассчитано до 2026 года. В парижском клубе на него рассчитывают как на основного вратаря.