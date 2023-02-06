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Отношения Нойера и Нагельсмана испорчены. Некоторые игроки «Баварии» поддержали вратаря

Отношения Нойера и Нагельсмана испорчены. Некоторые игроки «Баварии» поддержали вратаря
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Отношения между капитаном и основным голкипер «Баварии» Мануэлем Нойером и главным тренером мюнхенцев Юлианом Нагельсманом были окончательно испорчены после скандального интервью вратаря. Об этом сообщает Kicker.

По информации источника, в отношениях Нойера и Нагельсмана долгое время существовала напряжённость, вызванная тем, что тренер предпочитает доносить свои идеи до игроков через полузащитника Йозуа Киммиха, при этом игнорируя вратаря. Увольнение многолетнего тренера вратарей Тони Тапаловича стало причиной окончательного разрыва отношений между Нойером и Нагельсманом.

Также отмечается, что часть футболистов «Баварии» выступает на стороне Нойера после его интервью, в котором он раскритиковал руководство мюнхенцев за увольнение Тапаловича, однако данное обстоятельство не влияет на тренировочный процесс.

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