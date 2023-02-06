Плиев: «Родина» по итогам сезона может попасть в стыки за право играть в РПЛ

Защитник «Родины» Заурбек Плиев считает, что команде по силам забраться в зону стыковых матчей Мелбет Первой лиги.
«Учитывая ситуацию в турнирной таблице, вполне возможно добраться до зоны стыковых матчей. Очень рад, что стал игроком «Родины»! Почему решил перейти в команду? Одна из причин – клуб ставит перед собой задачу попасть в РПЛ. Мне тоже хочется вернуться на свой уровень. Знаю, что могу это сделать – желание огромное.
Возможно ли «Родине» попасть в топ-4 по итогам сезона? Если посмотреть в турнирную таблицу, то можно увидеть большую плотность. Первые два-три тура после рестарта сезона могут стать важными и определить, кто за что будет бороться. У нас собирается хорошая команда – посмотрим. Важно следовать тренерским установкам, выполнять свою работу и надеяться, что всё сложится как можно лучше», — приводит слова Плиева пресс-служба «Родины» на официальном сайте.
«Родина» в 20 матчах набрала 22 очка и занимает в турнирной таблице 12-е место, отставая от четвёртого места на 14 очков.
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