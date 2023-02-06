АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей

Английская Премьер-лига после четырёхлетнего расследования обвинила «Манчестер Сити» в многочисленных нарушениях финансового фэйр-плей. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист The Times Мартин Зиглер.

Фото: «Твиттер»

Журналист также приводит список правил, в нарушении которых Премьер-лига обвинила манчестерский клуб. В соответствии с этим списком «Манчестер Сити» нарушал правила финансового фэйр-плей с сезона-2009/2010 по сезон-2017/2018. В случае, если вина будет признана, клубу грозит целый ряд наказаний, в том числе снятие очков.

С 2009 года «Манчестер Сити» шесть раз стал чемпионом Англии (2012, 2014, 2018, 2019, 2021 и 2022). В текущем сезоне АПЛ «горожане» занимают вторую строчку в турнирной таблице, набрав 45 очков после 21 сыгранного матча.

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