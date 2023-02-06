«Манчестер Сити» сделал заявление на фоне обвинений в нарушении финансовых правил

«Манчестер Сити» сделал заявление на фоне обвинений в многочисленных нарушения финансового фэйр-плей со стороны английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» выражает удивление публикацией данных предполагаемых нарушений правил Премьер-Лиги, особенно с учётом того огромного количества подробных материалов, которые были предоставлены клубом руководству АПЛ.
Клуб приветствует рассмотрение данного вопроса независимой комиссией с целью беспристрастного изучения обширной совокупности неопровержимых доказательств, существующих в поддержку позиции клуба.
Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет закрыт раз и навсегда», — гласит официальное заявление клуба, опубликованное на официальном сайте «Манчестер Сити».
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