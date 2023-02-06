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Арда Туран обратился к международной общественности на фоне землетрясений в Турции

Арда Туран обратился к международной общественности на фоне землетрясений в Турции
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Известный турецкий футболист Арда Туран, ранее выступавший за мадридский «Атлетико» и каталонскую «Барселону», обратился к международной общественности на фоне землетрясений в Турции.

«Турция объявила режим повышенной готовности четвертого уровня. Состояние тревоги «уровень 4» включает в себя международный призыв о помощи. Для тех из вас, кто читает это сообщение по всему миру… Наши люди, которые оказались под руинами землетрясения в Турции, нуждаются в вашей помощи, чтобы спастись», — написала Арда Туран в своих соцсетях.

Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.

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