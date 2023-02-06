Бундеслига продаст часть прав на показ матчей иностранным инвесторам за € 4,5 млрд
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Руководство Немецкой футбольной лиги (DFL), отвечающей за проведение чемпионата Первой и Второй Бундеслиги, рассчитывает продать часть прав на телетрансляции матчей иностранным инвесторам за € 4,5 млрд, сообщает Financial Times.
Как сообщается, речь идёт о продаже доли в 25% от общей стоимости контента, который DFL в перспективе оценивает в € 18 млрд.
DFL обсудит сделку по продаже медиаправ на встрече, которая состоится 9 февраля. Руководство лиги рассчитывает сократить таким образом отставание в финансовом плане от английской Премьер-лиги и испанской Ла Лиги. На покупку прав претендуют шесть компаний, в том числе американская Sixth Street, которая в прошлом году приобрела долю в медиабизнесе «Барселоны» за € 300 млн.
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