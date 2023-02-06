В «Крыльях» заявили, что не будут менять расписание сборов из-за землетрясения в Турции

«Крылья Советов» пока не планируют менять график проведения третьего тренировочного сбора, который должен стартовать в Турции 8 февраля. Напомним, за последние сутки в Турции произошла серия землетрясений. У сильнейших толчков была магнитуда 7,8 (из 10 возможных). В результате природных катаклизмов произошло обрушение множества зданий по всей Турции. По предварительной оценке, под завалами в данный момент находятся тысячи человек.
«Сейчас у «Крыльев» выходные дни между вторым и третьим сбором — 3 февраля из Турции улетели почти все представители команды. У тех, кто остался там, всё хорошо — ребята в момент землетрясения находились в Белеке. Пока никаких коррективов в график проведения третьего тренировочного сбора внесено не было. Клуб будет следить за ситуацией. Начало сбора запланировано на 8 февраля», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Крыльев Советов».
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