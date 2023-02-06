Во 2-м тайме матча «Ростова» и «Сочи» вместо удалённого Терентьева на поле вышел Лангович

В эти минуты проходит матч 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ, в котором встречаются «Сочи» и «Ростов». Матч идёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В концовке первого тайма ростовчане остались вдесятером: защитник Денис Терентьев за три минуты получил две жёлтые карточки и отправился в раздевалку. После перерыва на поле в составе «Ростова» появились 11 игроков — место Терентьева занял другой защитник — Андрей Лангович. Очевидно, учитывая товарищеский характер игры, клубы договорились о возможности игры в равных составах во втором тайме, несмотря на удаление. На данный момент идёт второй тайм — сочинцы впереди со счётом 3:0.