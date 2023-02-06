Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси был признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
Также организацией была составлена и опубликована символическая сборная лучших игроков стран Южной Америки в 2022 году. Полностью символическая сборная КОНМЕБОЛ выглядит так:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тьяго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);
Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Бенфика»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);
Нападающие: Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).
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