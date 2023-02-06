Месси признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии IFFHS

Нападающий сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси был признан лучшим игроком Южной Америки в 2022 году по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Также организацией была составлена и опубликована символическая сборная лучших игроков стран Южной Америки в 2022 году. Полностью символическая сборная КОНМЕБОЛ выглядит так:



Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);



Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тьяго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);



Полузащитники: Родриго Де Пауль (Аргентина, «Атлетико»), Каземиро (Бразилия, «Реал»/«Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Бенфика»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»);



Нападающие: Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Ривер Плейт»/«Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).