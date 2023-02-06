Капитан «Брайтона» Данк поддержал решение клуба не продавать Кайседо в зимнее ТО

Центральный защитник «Брайтона» Льюис Данк прокомментировал решение клуба не продавать полузащитника команды Мойсеса Кайседо, на которого в январе претендовали несколько топ-клубов, а «Арсенал» сделал два предложения о трансфере, на которые получил отказ.

«Я думаю, что это громкое заявление от клуба, который стоит на своём. Очевидно, что на протяжении многих лет мы продавали игроков более крупным клубам, но думаю, что это отличное заявление, показывающее, что мы хотим сохранить его, и считаю, что это правильно.

Очевидно, что для него это была трудная ситуация, а такие вещи случаются в футболе. Это не первый и не последний случай, когда у игроков футбольного клуба такое происходит в их карьере.

Он молодой парень, и мы поддерживаем его. Очевидно, что он фантастический игрок. Кто знает, как долго он у нас пробудет, и мы благодарны ему за то, что он у нас есть, по крайней мере, до конца сезона, и, надеюсь, он останется и после», — приводит слова Данка talkSPORT.

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