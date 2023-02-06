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«Милан», «Реал», «Ливерпуль»: кто хуже? ХиТ#133

«Милан», «Реал», «Ливерпуль»: кто хуже? ХиТ#133
ХиТ #133
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Смотри новый подкаст Кирилла Хаита и Григория Телингатера на YouTube! Обсудим историческое достижение Гарри Кейна, неожиданное поражение «Арсенала», миланское дерби и другие важные события, которые произошли в европейском футболе на минувшей неделе.

Описание и тайм-коды:

00:09 – Привет, неудачники!
00:53 – Де Брёйне на лавке, а Кейн – в истории
19:46 – Клопп уже не выдерживает «Ливерпуль»
34:25 – Что сотворил Дайч с «Арсеналом»?
45:14 – Безнадёжный «Милан» и капитан Лаутаро
59:43 – «Реал»: карма Начо, удар Асенсио, разборки Винисиуса
01:18:02 – «Бавария»: рекорд Мюллеров, оживший Канселу и чудо Мусиалы

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Гриша упорно хейтит трансферы «Челси»

YouTube-канал Гриши

Кирилл предполагает, какой была установка Пиоли перед миланским дерби

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