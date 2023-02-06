Гол Кокорина помог «Арису» одержать волевую победу над «Доксой»

Завершился матч 22-го тура чемпионата Кипра, в котором «Арис» из Лимасола принимал «Доксу». Встреча закончилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.



«Докса» сумела выйти вперёд на 21-й минуте: гол на свой счёт записал Андреас Караманолис. Установить равенство на табло коллективу из Лимасола удалось только во втором тайме. На 51-й минуте российский легионер «Ариса» Александр Кокорин реализовал пенальти, забив свой восьмой мяч в сезоне. Таким образом, форвард поднялся на вторую строчку в гонке бомбардиров первенства Кипра, но, помимо Кокорина, такой же показатель имеют ещё четыре игрока. Победу лимасольцам в этой встрече принёс мяч Янника Гомиса.



«Арис» набрал 43 очка и укрепил свои позиции на четвёртом месте в турнирной таблице. «Докса» (13) – на 12-й позиции.