Антон Зиньковский считает, что «Спартаку» будет тяжело обогнать «Зенит» в РПЛ

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением о шансах красно-белых побороться за первую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

«Реально ли выйти на первое место в РПЛ? Тяжело будет, конечно. Но впереди нас ждёт много матчей, поэтому посмотрим. Никто в команде это не обсуждает — все усердно готовятся к чемпионату. Будет ещё Кубок у нас, много всего впереди. Думать о том, на каких местах мы будем в июне, не приходится», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Спартак» занимает второе место турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 36 очков по итогам 17 туров. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков. Замыкает тройку лидеров «Ростов» (35).