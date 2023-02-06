«Головная боль тренера». Антон Зиньковский высказался о конкуренции в «Спартаке»
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский после разгромной победы над «Краснодаром» (4:0) в рамках 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ поделился мнением о высоком уровне конкуренции в стане московской команды.
«Как всех атакующих игроков уместить на поле? Это головная боль тренера. У нас, конечно, она тоже есть. Но каждый из нас переживает и за себя, и за команду. Главное, чтобы мы оставались высоко в таблице — шли как можно выше, набирая очки.
Готов ли быть джокером, выходя на замену? Я надеюсь, что буду получать больше игрового времени. Буду доказывать всё на футбольном поле. Тренер примет своё решение. Я могу только стараться и доказывать — вот и всё», — передаёт слова Зиньковского корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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