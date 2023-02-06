Георгий Джикия: песен от новичков «Спартака» пока не было. Но от этого никуда не деться

Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, исполнили ли Алексис Дуарте и Томаш Тавареш традиционные песни в качестве новоприбывших игроков московского клуба.
«Песен от новичков «Спартака» пока не было. Но обязательно будут и песни, и рестораны тоже. От этого никуда не деться», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сегодня, 6 февраля, завершился матч 2-го тура Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором «Спартак» с разгромным счёт обыграл «Краснодар» — 4:0. В составе красно-белых голы на свой счёт записали Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Бальде Кейта. Для подопечных Гильермо Абаскаля это уже вторая победа в рамках турнира — в прошлом туре оны обыграли «Ростов» в серии пенальти — 2:1 (0:0 в основное время).
- 6 февраля 2023
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