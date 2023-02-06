Джикия: Зиньковский решил напомнить о себе в матче с «Краснодаром». Почему бы и нет?

Защитник «Спартака» Георгий Джикия отреагировал на гол своего одноклубника Антона Зиньковского в ворота «Краснодара» в матче 2-го тура Winline Зимнего кубка РПЛ (4:0).



«Зина обладает классными качествами. Сегодня с «Краснодаром» решил продемонстрировать и напомнить о себе. Почему бы и нет?» — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голы за красно-белых в прошедшем матче забивали Павел Мелёшин, Антон Зиньковский, Шамар Николсон и Кейта Бальде. Это вторая победа подопечных Гильермо Абаскаля на турнире. В предыдущем матче они в серии пенальти обыграли «Ростов» со счётом 2:1 после безголевой ничьей в основное время. В 3-м туре москвичи сыграют с «Сочи» 10 февраля.



«Спартак» после 17 туров занимает вторую позицию в таблице РПЛ, имея в активе 36 очков.