ЦСКА может подписать нападающего сборной Панамы

Московский ЦСКА сделал трансферное предложение по нападающему эквадорского «Университада» и сборной Панамы Исмаэлю Диасу, сообщает издание COS Panama.

По сообщениям источника, в воскресенье московский клуб направил предложение о приобретении 25-летнего игрока сборной Панамы.



Контракт футболиста с «Университадом» рассчитан до конца 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 1,2 млн. В активе Исмаэля Диаса 20 матчей в составе сборной Панамы, в которых ему удалось забить пять мячей.

В РПЛ сезона-2022/2023 ЦСКА набрал 29 очков в 17 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице. 23 февраля команда Владимира Федотова сыграет в Фонбет Кубке России с «Краснодаром», возобновив официальную часть сезона.