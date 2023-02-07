Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рауль отказался от предложения возглавить «Лидс»

Рауль отказался от предложения возглавить «Лидс»
Комментарии

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес мог возглавить «Лидс».

Как сообщает AS, испанец, тренирующий молодёжную команду «Реала», отверг предложение английской команды. Отмечается, что клуб АПЛ хотел назначить его любой ценой, но Рауль посчитал, что сейчас неудачный момент для такого перехода.

На данный момент «Кастилья» занимает в третьем дивизионе Испании второе место, на два очка отставая от «Алькоркона».

«Лидс» располагается на 17 месте турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 18 очков в 20 играх.

Напомним, Джесси Марш был уволен с поста главного тренера «Лидс Юнайтед». Под руководством 49-летнего американского специалиста «Лидс Юнайтед» провально начал вторую половину сезона, не сумев одержать ни одной победы в семи последних матчах. В последней игре в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги команда на выезде уступила «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.

Новость по теме
Маккенни — о переходе в «Лидс»: всегда мечтал играть в АПЛ. Теперь мечта стала реальностью

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023