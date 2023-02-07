Рауль отказался от предложения возглавить «Лидс»

Бывший нападающий «Реала» Рауль Гонсалес мог возглавить «Лидс».



Как сообщает AS, испанец, тренирующий молодёжную команду «Реала», отверг предложение английской команды. Отмечается, что клуб АПЛ хотел назначить его любой ценой, но Рауль посчитал, что сейчас неудачный момент для такого перехода.



На данный момент «Кастилья» занимает в третьем дивизионе Испании второе место, на два очка отставая от «Алькоркона».



«Лидс» располагается на 17 месте турнирной таблицы АПЛ. Команда набрала 18 очков в 20 играх.



Напомним, Джесси Марш был уволен с поста главного тренера «Лидс Юнайтед». Под руководством 49-летнего американского специалиста «Лидс Юнайтед» провально начал вторую половину сезона, не сумев одержать ни одной победы в семи последних матчах. В последней игре в рамках 22-го тура английской Премьер-лиги команда на выезде уступила «Ноттингем Форест» со счётом 1:0.

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